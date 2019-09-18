Симферополь, 18 сентября 2019, 15:22 — REGNUM Все остановки общественного транспорта в Симферополе будут оборудованы специальными павильонами в 2020—2021 годах. Об этом 18 сентября журналистам сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Симферополя установили в городе 27 «умных остановок», обещая до конца 2019 года ещё 48 таких остановочных павильонов.
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