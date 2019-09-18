Симферополь, , 15:22 — REGNUM Все остановки общественного транспорта в Симферополе будут оборудованы специальными павильонами в 2020—2021 годах. Об этом 18 сентября журналистам сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

«На территории города функционирует 395 остановок общественного транспорта, из которых 250 оборудованы павильонами. Разработана большая программа, которой мы будем заниматься в 2020—2021 годах для того, чтобы все городские остановки оборудовать необходимыми павильонами. Мы хотим, чтобы симферопольцам везде было удобно и комфортно ожидать транспорт, присесть пожилым людям, спрятаться от непогоды», — подчеркнула глава администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Симферополя установили в городе 27 «умных остановок», обещая до конца 2019 года ещё 48 таких остановочных павильонов.

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