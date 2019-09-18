Симферополь, , 15:17 — REGNUM В Симферополе установлено 27 «умных остановок», всего до конца 2019 года в городе появится 75 таких остановочных павильонов. Об этом 18 сентября журналистам сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

«Пока они ещё не работают. Когда установят все павильоны, тогда их оснастят точками доступа Wi-Fi, а горожане смогут видеть маршруты движения общественного транспорта на специальных сенсорных табло и заряжать телефоны через USB-разъём», — отметила Маленко.

Как сообщало ИА REGNUM, жители города жалуются на то, что почти на всех уличных футбольных площадках Симферополя, которые были установлены в городе в последние несколько лет, не работает освещение.

Подробности: Симферопольцы жалуются на отсутствие света на уличных футбольных площадках