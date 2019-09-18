Москва, , 15:17 — REGNUM В транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) Москвы могут построить офисы или спортзалы. Об этом заявил заместитель директора по внешним коммуникациям «Мосинжпроекта» Алексей Расходчиков в ходе Международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE-2019.

ТПУ Москвы проектируются с учетом запросов жителей, поэтому на этих объектах могут разместить социальные или спортивные объекты.

Расходчиков отметил, что в 2012—2013 годах Мосинжпроект проводил исследование, в ходе которого выяснил, какие объекты, кроме коммерческих, необходимы в ТПУ. Во многих округах оказался большой спрос на спортивные комплексы.

Кроме того, 60% москвичей живут, но не работают в своих районах.

По мнению замдиректора Мосинжпроекта, ТПУ могут стать новыми центрами развития территории, в которых могут разместить коммерческие, социальные, спортивные объекты и создать рабочие места. Благодаря созданию офисных пространств удастся сократить ежедневную маятниковую миграцию, когда утром большое количество людей едут на работу в центр или другой район, а вечером — обратно.

Отметим, что транспортно-пересадочные узлы объединят в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой быстрой и позволят пассажирам сократить время в пути.

До 2020 года в Москве появится более 250 ТПУ, часть из которых будет плоскостными (в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве инвесторам предоставили лоты под застройку двух транспортно-пересадочных узлов.

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