Усть-Коксинский район, 18 сентября 2019, 15:01 — REGNUM С 5 по 16 сентября в Усть-Коксинском районе Республики Алтай зарегистрировано 27 случаев заболевания вирусным гепатитом А, из которых 13 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
Заболевшие были госпитализированы, однако лишь у троих из них отмечались признаки заболевания, такие как повышенная температура, тошнота, рвота, жидкий стул и желтушность кожных покровов. У остальных заболевание проходит без клинических проявлений.
«Причиной распространения заболевания послужила несвоевременная диагностика первых случаев заболевания врачами Усть-Коксинской районной больницы», — отметили в Роспотребнадзоре.
По словам главного санитарного врача республики Леонида Щучинова, в районе с 2013 года случаи вирусного гепатита А в Усть-Коксинском районе не наблюдались. А по итогам эпидемического расследования выяснилось, что инфекция была завезена в регион.
Специалисты управления провели мероприятия для локализации очага. Минздраву республики также поручено провести тщательную служебную проверку и принять эффективные меры по предупреждению подобных случаев в дальнейшем.
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