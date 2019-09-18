Куала-Лумпур, , 14:59 — REGNUM Власти Малайзии закрыли 1200 школ по всему региону из-за смога от лесных пожаров в Индонезии, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что небо в Куала-Лумпуре окутано густой дымкой. Более 1200 школ в стране закрыты. Два наиболее пострадавших штата Малайзии — Селангор (538 школ закрыты) и Саравак (337 школ закрыты).

Известно также, что в самой Индонезии из-за смога закрыли сотни школ и отменили около 40 авиарейсов. Для борьбы с лесными пожарами Джакарта развернула около 9 000 пожарных, солдат и специальной техники.

Напомним, лесные пожары являются ежегодной проблемой в Индонезии. Однако в этот раз ситуация хуже, чем в 2015 году. Лесные пожары вызвали серьезный экологический кризис, который усугубляется сухой погодой. Качество воздуха ухудшилось в Индонезии, Малайзии и Сингапуре.

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