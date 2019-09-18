Уфа, , 15:04 — REGNUM Федеральный проект «Детство без опасности» стартует в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

В рамках реализации данного проекта, который стартует 19 сентября, в республике будет запущена единая система обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях.

На тренингах, которые будут проходить на базе перинатальных центров, будущим родителям расскажут правила перевозки детей в автомобилях, а также правила перехода проезжей части дороги с коляской.

Напомним, что по данным госавтоинспекции в прошлом году в России было зарегистрировано 167 тысяч аварий. В 19,9 тысячах случаев участниками ДТП стали дети. В авариях пострадали 21,7 тысяч детей, а 628 несовершеннолетних погибли. При этом в большинстве случаев ДТП с участием детей происходят по вине взрослых.

К концу 2018 года более 63% водителей, путешествующих с детьми до 7 лет, использовали автокресла.