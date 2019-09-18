Киев, , 14:52 — REGNUM В среду, 18 сентября, правительство Украины уволило Владимира Вятровича с поста директора «Института национальной памяти». Как сообщили осведомленные источники, увольнение произошло «по соглашению сторон».

Владимир Вятрович Paweł5586

Отставка одиозного даже по новоукраинским меркам политика уже вызвала бурю радости как среди здравомыслящих граждан самой Украины, так и среди ее западных и восточных соседей, в Польше и России.

Эмоционально это вполне понятно: если уволен чиновник, отрицавший причастность украинских националистов к истреблению евреев и сколачивавший мифы о «голодоморе», то такое кадровое решение можно только приветствовать.

Однако не далее как 17 сентября то же самое правительство Украины в очередной раз увеличило объем финансирования «Института национальной памяти», который, скорее, следовало бы называть «институтом бессовестной лжи».

И нет почти никаких сомнений в том, что «институт» продолжит свою прежнюю деятельность, просто у него не будет теперь столь яркого руководителя, вызывавшего огонь справедливого раздражения на себя лично.

Вот и Вятрович в собственном комментарии к своему увольнению написал, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал ему: «основные направления работы» института будут продолжены. Нет почти никаких сомнений в том, что миф о «голодоморе» будет раскручиваться и дальше и что со стендов в городах Украины ее гражданам продолжат рассказывать, «как уничтожали твой народ» (с приложением фотографий из Поволжья).

И что в целом история на Украине останется «служанкой политики», так что украинская держава будет «существовать» в истории столько веков, сколько это будет необходимым, и «проведет» столько войн с агрессором, сколько понадобится.

Подобно тому, как смена одиозного и неприятного Порошенко на выглядящего более приличным Зеленского почти ничего не изменила в украинской политике, не стоит всерьез рассчитывать и на поправки в украинской «истории» после увольнения Вятровича.

Негодование концентрируется на носителях идей вместо того, чтобы быть направленным на сами эти идеи, и потому увольнение Вятровича, как и поражение Порошенко, вызывают радость, хотя реальный эффект будет куда меньше эмоционального.

Подлинным врагом украинского народа является не гражданин Вятрович, а его нацистские взгляды и его пропаганда лжи. «Институту», который он покинул, ничто не помешает продолжить эту пропаганду.

В чуть более приличном виде — в соответствии с пожеланиями западных партнеров.