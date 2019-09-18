Красногорск, 18 сентября 2019, 14:51 — REGNUM В Московской области с начала 2019 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 1,5 млн жителей. Это составляет порядка 70% от годового плана, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
У 52% пациентов (758 тыс.) выявили заболевания, требующие постоянного наблюдения или госпитализации. Практически здоровыми признали треть пациентов — 484 тыс. человек. Еще у 15% прошедших диспансеризацию человек (212 тыс.) выявили факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний.
По ее словам, большая часть выявленных заболеваний — это проблемы с системой кровообращения. Они обнаружились у 44 тыс. пациентов. На втором месте находятся болезни эндокринной системы (30 тыс. человек). Еще у 10 тыс. жителей выявили болезни органов пищеварения. У 1953 человек обнаружили злокачественные онкологические заболевания.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Московская областная станция скорой помощи с начала 2019 года обработала 1,7 млн вызовов.
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