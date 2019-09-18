Аруша, Танзания, , 15:17 — REGNUM Чтобы устранить различия в статистических отчётах государственных и частных исследовательских институтов, в Танзании намерены создать единую статистическую систему в сфере здравоохранения. Об этом сообщает газета Nipashe со ссылкой на заявление замглавы министерства здравоохранения, общественного развития, гендерных вопросов, защиты пожилых людей и детей Танзании.

Танзания Roman Boed

Заместитель министра здравоохранения страны Фаустини Ндунгулиле заявил о нововведении в Аруше на открытии конференции по борьбе со СПИДом при участии исследовательских институтов NIMR, AMREF, PERFAR.

Ндунгулиле отметил, что наличие разной статистики вводит жителей страны в заблуждение, так как они не могут разобраться, какие из данных — верные и актуальные.

Он призвал частные исследовательские институты придерживаться единой государственной системы представления статистики.

Ндугулиле заявил, что из-за отсутствия единой статистической системы итоги многих проведенных организациями исследований не поступают в правительственные институты и не приносят практической пользы улучшению сферы здравоохранения Танзании. Он добавил, что вместо этого итоги различных исследований лишь отрывочно оглашаются на конференциях.

Пользуясь случаем, он также осудил деятельность частных исследовательских центров по передаче собранных данных международным иностранным организациям без разрешения правительства, подчеркнув, что статистика — собственность государства и ее передача иностранным лицам — противозаконна.

Завершая свое заявление, Ндугулиле подчеркнул, что распоряжение правительства о том, чтобы исследовательские институты придерживались единой государственной формы регистрации и презентации данных, вступают в силу незамедлительно.