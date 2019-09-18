Москва, , 14:45 — REGNUM Определение ракеты с «недостижимой дальностью» действия имеет двоякий смысл. Это не означает, что ракета может лететь на необозримое расстояние, а то, что другие страны не обладают такой ракетой как у России, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя слова гендиректора корпорации «Техническое ракетное вооружение» Бориса Обносова.

Ту-95МС вооруженный КРБД Х-101

«Речь идет о стратегической крылатой ракете класса «воздух-земля» Х-101 имеющей максимальную дальность действия 5500 км, то есть — более чем 1/8 окружности планеты. А с учетом, что ракета предназначена для стратегических бомбардировщиков, то и еще дальше.

Под «недостижимостью» в данном случае понимается то, что по мнению Обносова другие страны обладают ракетами аналогичного класса с меньшей дальностью.

Впрочем, не стоит забывать, что использовать такое оружие возможно лишь в глобальной войне, в которой вообще вряд ли кто-то выживет, хоть с дальностью, хоть без.

Более традиционные вооруженные конфликты происходят не за тридевять земель, а с ближайшими соседями. Для локальных войн такая «недостижимая дальность» не потребуется», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор корпорации «Техническое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что дальность действия ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного конкурента России.

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