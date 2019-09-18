Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM В ряде районов Ленинградской области началось периодическое протапливание в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха. При этом администрации городских или сельских поселений самостоятельно решают вопрос о включении отопления, в зависимости от погодных условий.

Как сообщили 18 сентября в областном правительстве, в районном центре Всеволожск протапливание начнется с 20 сентября, но семь образовательных учреждений города уже подключены к теплу. На постоянный режим отопления детские сады и школы перейдут с 23 сентября, все учреждения города — с 26 сентября.

С сегодняшнего дня протапливание началось в Луге, Гатчине и Кингисеппе, в Тосненском и Лодейнопольском районах оно начнется с 19 числа, в Тихвине и Приозерске — с 20 сентября.

В Волосовском районе тепло появится в домах и соцобъектах 23 сентября, в городе Сосновый Бор постоянное отопление включат 25 сентября.

«До 1 октября все районы Ленинградской области должны запустить системы отопления в постоянный режим», — отметили в правительстве Ленинградской области.

Напомним, в Петербурге периодическое протапливание началось 16 сентября.