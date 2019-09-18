Фатеж, Курская область, , 14:42 — REGNUM В Фатежском районе Курской области свиноводческому предприятию ООО «Престиж» суд на месяц запретил ввоз, вывоз и продажу животных. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Свиньи (сс)zoosnow

Инспекторы во время проверки выявили на предприятии множество нарушений. Например, там пересекались дороги, используемые для вывоза отходов (в том числе навоза и трупов свиней) и дороги, по которым на ферму привозили животных и корма. В помещениях отсутствовали санитарные станки для изоляции и лечения больных животных. Поголовье не было идентифицировано в полном объёме. Кроме того, на предприятии не соблюдались сроки вакцинаций и обработок животных. Все эти факторы могли стать причинами распространения опасных заболеваний.

В отношении ООО «Престиж» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Фатежский суд на 30 дней наложил ограничения на деятельность предприятия.