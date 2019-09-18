Махачкала, , 14:43 — REGNUM Сторонник «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержан в лесном массиве Тарумовского района Дагестана, сообщили ИА REGNUM 18 августа в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Гражданин России 2000 года рождения был пойман сотрудниками ФСБ при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности,

Установлено, что задержанный с августа 2019 года является сторонником ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировал совершить в Дагестане теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов и местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в перестрелке в Кизилюртовском районе Дагестана сотрудники сил правопорядка нейтрализовали троих боевиков, которые прятались в нежилом частном доме в селе Султан-Янги-Юрт. Никто из силовиков в ходе спецоперации тогда не пострадал.

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