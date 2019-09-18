Москва, , 14:37 — REGNUM Мать ингушской девочки, покалеченной родственницей, в семье которой она воспитывалась, утверждает, что ребенка у нее отобрали силой после развода мужа. Лидия Ажигова просит вернуть девочку. Женщина обратилась к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в аппарате омбудсмена.

Как сообщила жительница Ингушетии, девочку и двоих ее братьев насильно забрали родственники по линии отца. Сыновей женщине вернули спустя какое-то время, а дочь — нет. В течение года, пока Аиша жила у тети по линии отца, ей не давали видеться с матерью, утверждает Лидия Ажигова.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе детского омбудсмена, вместе с Анной Кузнецовой мать навестила свою дочь, находящуюся на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. По словам уполномоченного по правам ребенка, «момент встречи не передать словами»

«Вот она, моя мама, как вы ее нашли? Она меня очень сильно любит», — повторял ребенок, обнимая мать.

«Смотреть без слез на эту встречу было невозможно. Но самое главное, мы увидели, что они любят друг друга, как они нужны друг другу», — цитирует Кузнецову ее пресс-служба.

В настоящее время ребенок все еще нуждается в помощи врачей, поэтому девочка будет находиться в больнице. Вопрос ее дальнейшего жизнеустройства за это время будет решен, отметила омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка Аиша А. была доставлена с многочисленными травмами в больницу города Назрани 4 июля. Установлено, что побои ребенку нанесла ее тетя, в семье которой проживала девочка после развода родителей. В настоящее время женщина арестована, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Ребенку пришлось перенести несколько сложных операций, ей ампутировали часть правой руки.

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