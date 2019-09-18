Лос-Анджелес, США, , 14:59 — REGNUM Entertainment Software Rating Board присвоила возрастной рейтинг М (17+, «только для взрослых») шутеру Call of Duty: Modern Warfare из-за жестоких сцен в сюжетной кампании, сообщает сайт ESRB.

В Modern Warfare бои сопровождаются реалистичными выстрелами, криками боли и сильными брызгами крови, а применение тяжёлого вооружения приводит к расчленению тел.

Также игра включает в себя сцену, когда персонаж игрока угрожает оружием семье допрашиваемого. При прохождении протагонист попадает в плен, где к нему применяются пытки. Если игрок выберет неподходящие параметры диалога, то его решение может привести к казни пленного персонажа.

Некоторые сценарии предусматривают смерть от газовой атаки или подрыва смертника гражданских, в том числе и детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.

Ну и, конечно, изображение употребления наркотиков, частичная обнаженность и нецензурная лексика, присутствующие в игре, повлияли на рейтинг.

Напомним, шутер не выйдет в PS Store в российском регионе. Открытое бета-тестирование экшена от первого лица также обойдёт платформу стороной.

Несмотря на то, что одна из локаций переименована из России в Кастовию, видимо, невозможно оказалось «извлечь» русских как одного из главных противников из игры.