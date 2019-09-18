Нур-Султан, , 14:09 — REGNUM Международная туристическая выставка Азиатско-Тихоокеанского региона открылась в выставочном центре «Корме» в Нур-Султане, сообщает агентство «Казинформ».

На открытии мероприятия выступила министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова. Он отметила, что правительство республики создает платформу для развития туристического бизнеса в стране, в том числе вводит безвизовые режимы и улучшает условия для туристов.

Президент PATA Travel Mart Марио Харди одобрил инициативы правительства Казахстана в сфере туризма и заявил, что туристическое будущее находится в Азии.

Отметим, 18−20 сентября в Нур-Султане проходит международная туристическая выставка, в которой принимают участие 250 туроператоров из 60 стран мира.

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