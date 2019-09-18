Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM Австрия стремится усилить свое присутствие в российских регионах, заявил полномочный министр при посольстве Австрии в Москве Роберт Гершнер во время визита в Уральский федеральный университет (УрФУ). Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба вуза.

Вместе с генеральным консулом в Москве Брандлем Флорианом и управляющей делами почетного консула Австрии в Екатеринбурге Марией Зашляпиной он встретился с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым и проректором вуза по международным связям Сергеем Курочкиным.

По словам иностранного гостя, одним из самых перспективных и приоритетных регионов для Австрии является Урал.

«Здесь широко представлен австрийский бизнес. Впрочем, взаимодействие с Уралом в сфере науки и образования для Австрии не менее важно, чем политические и экономические связи», — сказал Гершнер.

Отмечается, что в ходе встречи стороны наметили несколько вариантов сотрудничества. Кокшаров напомнил, что студенты УрФУ уже сейчас могут воспользоваться возможностью поехать в Университет Клагенфурта и, обучаясь там, получать стипендию от австрийского вуза.

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