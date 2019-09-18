Москва, , 14:00 — REGNUM В Москве открылась «Читательская Ассамблея Содружества-2019». Об этом сообщает Российский книжный союз.

Мероприятие проходит на базе Московского политехнического университета на северо-востоке Москвы. Всего в проекте участвуют 300 делегатов из бывших союзных республик — Белоруссии, Молдавии, Армении, Латвии и других.

Ассамблея приурочена к году книги в СНГ. Главная цель проекта — объединение усилий в популяризации чтения и продвижении литературы, а так же обмен опытом в развитии книжных отраслей и поиск новых технологий производства.