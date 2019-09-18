Омск, , 13:50 — REGNUM В Омске из-за уменьшения площади лесов и увеличения плотности застройки за последние годы исчезло 15 видов птиц. Об этом 18 сентября в ходе круглого стола заявил доктор биологических наук, член ученого совета СО РАН Сергей Соловьев.

Он также призвал городские власти и представителей ГИБДД ограничить проезд фур по центру Омска, сообщает «Омск-информ».

По словам Соловьева, серьезный вклад в загрязнение Омска вносит грузовой транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области территорию остановленного на Байкале китайского завода заселили птицы.