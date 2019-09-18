Ташкент, , 13:46 — REGNUM Платная регистрация мобильных телефонов по IMEI-коду вводится в Узбекистане с 1 декабря 2019 года, сообщает 18 сентября издание «Даракчи» со ссылкой на постановление правительства республики.

Правительство Узбекистана утвердило положение о порядке регистрации мобильных устройств. Согласно документу, до 1 ноября 2019 года мобильные устройства будут регистрироваться на бесплатной основе путем их подключения к оператору мобильной связи.

С 1 ноября 2019 года регистрация будет также бесплатной, но при обращении физических лиц, импортеров и производителей. Устройство будет регистрироваться по обращению к оператору или регистратору системы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября национальный оператор мобильной связи Uzmobile приступил к тестированию в Узбекистане сети 5G. Тестирование показало передачу данных до 1 Гбит в секунду для каждого пользователя.

Читайте также: В Узбекистане приступили к тестированию сетей 5G