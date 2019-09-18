Москва, , 13:43 — REGNUM Новость о возможности не платить штрафы ГИБДД вызвала противоречивые чувства. С одной стороны, любые послабления финансовой нагрузки вызывают одобрение в обществе. Любой штраф, даже обоснованный, вызывает у автолюбителя негодование и чувство несправедливости, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова, к. ю. н Андрей Моисеев.

«Если человек набрал долгов, то и платить штрафы не из чего. Вроде как это приоритет для граждан, юридических лиц и их требований. Но беспокоит другое. Сами штрафы ГИБДД в структуре задолженности составляют небольшую долю.

Отказ государства от взимания штрафов в деле о банкротстве может означать экономию времени чиновников. Но самое главное, что за финансовой стороной вопроса стоит умаление принципа неотвратимости наказания за совершенное деяние. Ведь штраф — это форма ответственности, а не задолженность.

Кроме того, такие меры способны вызвать нездоровый интерес к идее банкротства как форме решения своих проблем. Так что через призму таких штрафов как вовремя неоплаченная парковка (размер штрафа за это очень большой) «списание» штрафов допустимо.

Но если говорить о тех делах, где штраф является альтернативным наказанием (например, лишению прав), то списание выглядит странно.

На месте законодателей можно пойти по пути выделения составов, когда штраф «прощается», а когда нет. Но это сложная конструкция. Главное, чтобы такие нововведения не повлекли увеличения нарушений, но верится в это слабо», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД.

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