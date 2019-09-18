Березовский р-н, , 13:35 — REGNUM В Березовском районе Красноярского края приступили к ликвидации крупной несанкционированной свалки, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в региональном министерстве экологии и рационального природопользования.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

О свалке в минэкологии сообщили местные жители, позвонив на горячую линию. Было решено, что территорию очистит региональный оператор ООО «РостТех». К настоящему моменту вывезено 226 кубометров мусора, работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кирове в сентябре 2019 года нашли свалку автохлама в 200 метрах от реки.