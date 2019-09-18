Магас, , 13:33 — REGNUM В Ингушетии сорван план местного жителя по похищению девушки с целью вступления в брак. Задержан 28-летний гражданин, его несостоявшаяся невеста передана родным, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе МВД по республике.

Факт похищения состоялся накануне. О нем стало известно после того, как в республиканскую клиническую больницу была доставлена 18-летняя жительница города Назрань. У нее были зафиксированы легкие телесные повреждения. Прибывшие для выяснения их причин полицейские установили, что девушка пострадала во время похищения своей 24-летней сестры, пытаясь помешать злоумышленнику.

После введения плана «Перехват» его удалось задержать. В настоящее время ведется установление обстоятельств произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Напомним, в Ингушетии древний обычай похищения невесты в последнее время не находит одобрения среди представителей органов власти, духовенства, общественности. В 2013 году на конференции мусульман республики даже были установлены штрафы в размере 200 тысяч рублей для лица, похитившего девушку с целью вступления в брак.

Также наказывались штрафами и те, кто способствует совершению хищения. «Кунакам влюбленного джигита» и религиозным деятелям, пытавшимся провести акт примирения и бракосочетания, придется заплатить по 100 тыс. рублей.