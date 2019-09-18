Иркутск, , 13:30 — REGNUM Власти Приангарья вынуждены расторгнуть договор с подрядчиком и изменить проект благоустройства мемориала жертв политических репрессий, строительство которого начато рядом с поселком Пивовариха в Иркутском районе. Как следует из официального сообщения с регионального сайта, причина изменений — запрет Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

После того, как рабочие получили аванс в размере 18 миллионов рублей и произвели на месте будущего памятного строения вырубку лесных насаждений, разработку грунта и рытьё двух котлованов под фундамент информационного центра, выяснилось, что размещение там объектов капитального строительства может влиять на работу навигационных систем и безопасность полётов.

Как пояснил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрей Фоменко, объект капитального строительства должен был предоставлять собой двухэтажный информационный центр на стенах которого планировалось опубликовать сведения обо всех похороненных на территории мемориала жертвах политических репрессий. По его словам, в настоящее время новый проект благоустройства мемориала согласован с Росавиацией, а сметная документация на проведение данных работ готовится к прохождению проверки достоверности определения сметной стоимости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, работы по благоустройству мемориала жертв политических репрессий, расположенном рядом с поселком Пивовариха начались в конце мая 2019 года. По предварительным оценкам, рядом с поселком Пивовариха захоронено около 18 тысяч человек, расстрелянных в 1937−40 годы во время сталинских репрессий. Во время реконструкции мемориала специалисты должны были установить стены памяти с известными фамилиями погибших, звонницу, фонари, скамейки, проложить новую сеть дорожек, высадить деревья и кустарники, а также оборудовать парковку.

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