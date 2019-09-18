Москва, , 13:28 — REGNUM Избавление от вредных привычек поможет снизить риск развития онкологических заболеваний, заявил главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.

«Единственный враг онкологических заболеваний — это наш образ жизни и раннее выявление», — цитирует РИА Новости Каприна.

По его словам, развитие онкозаболеваний всего лишь на 15% зависит от генетического кода, тогда как всё остальное — это собственный вклад человека в своё здоровье. Поэтому избавление от вредных привычек поможет снизить риск развития рака, уточнил он.

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Кроме того, регулярное прохождение обследований позволяет предупредить возникновение онкозаболеваний, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан заявил, что в России уже в ближайшие два года смертность от онкологических заболеваний может резко возрасти — на 20−30%.

В настоящее время в России число онкобольных превышает 3,6 млн человек. Ежегодно в стране выявляется 566 тыс. заболевших раком.

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