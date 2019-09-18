Уфа, , 13:29 — REGNUM В Башкирии наблюдается естественная и миграционная убыль населения. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания — Курултая республики.

Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)

Данная информация была озвучена на заседании рабочей группы по контролю за исполнением законодательства по вопросам здравоохранения и демографии в республике, которое прошло 17 сентября в Государственном Собрании — Курултае Башкирии.

По словам чиновников, эта негативная тенденция сохранится на протяжении еще 15 лет. Опросы, которые провели чиновники среди населения, показывают, что многие башкирские семьи при более благоприятных обстоятельствах могли бы решиться на рождение еще одного ребенка. Жители республики называют главные причины отказа от рождения детей — недостаточно высокий уровень материального обеспечения и жилищных условий.

Напомним, что в Башкирии за шесть месяцев 2018 года родилось 22 234 человека, за такой же период 2019 года — всего 19 404 человека.