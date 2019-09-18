Сеул, , 13:26 — REGNUM С 2041 года в Южной Корее начнет сокращаться число семей, а к 2047 году на семьи, состоящие из одного человека, будет приходиться одна треть семей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в 2017 году в стране насчитывалось 19,57 млн семей, к 2040 году данный показатель увеличится до 22,65 млн семей, однако к 2045 году, напротив, сократится до 22,45 млн семей, а к 2047 году — до 22,3 млн семей.

По прогнозам специалистов, к 2028 году численность населения страны достигнет своего пика (51,94 млн человек) и с 2029 года начнет сокращаться.

Предполагается, с в течение тридцати лет число семей, состоящих из одного человека, в среднем будет увеличиваться на 91 тыс. семей в год. Число семей состоящих из двух человек — на 57 тыс. семей, а их трех и более, напротив, будет сокращаться на 84 тыс. семей в год.

К 2047 году в Южной Кореи доля семей, состоящих из одного человека, увеличится с 28,5% до 37,3%, из двух человек — с 15,8% до 21,5%, а из трех и более сократится с 31,4% до 16,3%.