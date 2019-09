Оттава, , 13:18 — REGNUM Канадский сценарист и писатель Дэвид Гейдер, известный по своей работе над играми по франшизам Dragon Age и «Звездные войны» открыл собственную студию. Об этом 18 сентября сообщил портал GameSpot.

Гейдер, проработавший в компании BioWare около двух десятилетий, объявил о том, что он основал компанию Summerfall Studios. Он добавил, что её первая игра будет представлять собой «иллюстрированное приключение, управляемое персонажем». На платформе Kikstarter соответствующая кампания будет запущена 10 октября 2019 года.

«Summerfall Studios под руководством Дэвида Гейдера и Лиама Эслера разрушит ваши мечты и вырвет ваши сердца… Самым лучшим образом», — такие слова руководители новой студии разместили в анонсе.

Дэвид Гейдер пришел в BioWare в 1999 году, уволился он из компании в 2016 году. Он работал над такими известными проектами, как Baldur's Gate 2, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age: Origins, Dragon Age II, The Stolen Throne, The Calling и Asunder.

