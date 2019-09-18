Москва, , 13:18 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о дополнительной соцподдержке одиноких родителей, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Депутаты фракции ЛДПР предлагали отнести к числу получателей государственной социальной помощи единственных родителей (одиноких матерей или отцов), воспитывающих ребенка (детей) в возрасте от 3 до 18 лет.

На дополнительную матпомощь могли бы рассчитывать родители, чей среднедушевой доход не более чем на 20% превышает прожиточный минимум, установленный в соответствующем субъекте РФ. Закон коснулся бы более 1,8 млн человек.

Профильный комитет Госдумы по труду выступил против инициативы, большинство парламентариев с такой позицией согласились. В ходе заседания комитета инициативу поддержали ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

В ходе пленарного заседания особо негативную реакцию вызвал пассаж о якобы нарушении принципа социальной справедливости.

«Увеличение для данной категории граждан размера дохода (до среднедушевого дохода, который не более чем на 20% превышает прожиточный минимум), дающего право на получение государственной социальной помощи повлечет неравное положение данной категории граждан по сравнению с иными категориями граждан, имеющими право на аналогичные меры социальной поддержки граждан, что повлечет нарушение принципа социальной справедливости», — говорится в заключении комитета.