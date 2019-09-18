Нью-Дели, , 13:25 — REGNUM Правительство Индии одобрило решение о запрете сигарет. Об этом объявила 18 сентября министр финансов республики Нирмала Ситараман, передает газета Hindustan Times.

«Это означает, что производство, изготовление, импорт/экспорт, транспортировка, продажа, хранение и реклама, связанные с электронными сигаретами, запрещены», — заявила Ситараман.

Сообщается, что за нарушение запрета будет грозить наказание до одного года тюрьмы попавшимся впервые и до трех лет тем, кто совершит правонарушение повторно.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Национальная комиссия по контролю за табачными изделиями Индонезии рекомендовала правительству страны запретить электронные сигареты, до того, как они «превратятся в эпидемию».

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