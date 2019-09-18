Москва, , 13:15 — REGNUM В Москве задержан 26-летний уроженец Дагестана, подозреваемый в нападении на местного жителя. Потерпевшим оказался сотрудник Министерства обороны России, пишет агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошёл 16 сентября в столичном районе Хамовники. По словам заявителя, на него напал незнакомец кавказской наружности и, угрожая ножом, потребовал денег. Однако злоумышленнику не удалось ничего похитить, после чего он скрылся.

Дагестанец был задержан в тот же день и дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело о вооруженном разбое.

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