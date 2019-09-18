Москва, , 13:10 — REGNUM Недальновидные меры правительства по регулированию автомобильного рынка наносят ущерб и покупателям, и продавцам, и предприятиям отрасли. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Минпромторг предлагает повысить утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2020 года, в легковом сегменте ставка сбора может вырасти на 110%. При этом объем господдержки отечественного автопрома сократился почти вдвое.

«Эти «ножницы» по живому режут потребительский спрос, который и без того дышит на ладан. Мы видим, что цены растут, а продажи падают. Люди просто не могут платить такие деньги за автомобили. Очередное повышение утилизационного сбора только усугубит ситуацию», — считает Миронов.

Планы индексации утилизационного сбора в правительстве объясняют намерением компенсировать недавнее снижение ввозных пошлин на импортные автомобили, предпринятое во исполнение обязательств, данных правительством при вступлении России в ВТО.

«Получается, что один безответственный шаг тянет за собой другой, а граждане вынуждены расплачиваться за ошибки властей. Что касается разговоров о последующем снижении цен на отечественные машины, то, уверен, они так и останутся на бумаге», — отметил Миронов.

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