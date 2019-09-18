Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM На Северном Кавказе будет создан центр подготовки космонавтов. Его место базирования будет определено до конца 2019 года, сообщил 18 сентября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что на «российском Кавказе» есть много мест, «интересных с точки зрения расширения сферы подготовки космонавтов». По словам Рогозина, рассматривались в качестве базы подготовки и Приэльбрусье, и Архыз.

«Это уникальные места с точки зрения горной подготовки, парашютной подготовки, есть места локации, есть огромный интерес глав республик. В Чечне есть аналогичные возможности, хотим еще посмотреть Дагестан», — цитирует главу Роскосмоса ТАСС.

Рогозин подчеркнул, что решение будет принято после того, как Центр подготовки космонавтов определится, какой из регионов им больше подходит.

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Отметим, свое заявление Рогозин сделал в Санкт-Петербурге во время посещения Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Д. Устинова.

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