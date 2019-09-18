Брянск, , 13:09 — REGNUM Карачевский районный суд Брянской области вынес приговор банде похитителей нефтепродуктов. В преступную группу входили 12 человек из Брянской, Новгородской, Орловской, Калининградской и Ленинградской областей. Они похитили более 350 тонн дизельного топлива на сумму свыше 17 млн рублей, сообщили 18 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Свою деятельность мужчины вели на территории Карачевского района в июне — июле 2018 года. Они сделали самовольную врезку в магистральный нефтепродуктопровод и проложили от него отвод длиной более 2 км. Преступники оборудовали свою линию насосами и ёмкостью для накопления горючего, которая выходила непосредственно на федеральную трассу. Дизтопливо перекачивали в бензовоз и сбывали в Смоленской области. Расследование проводило региональное УФСБ.

Суд приговорил участников преступной группы к лишению свободы на сроки от четырёх до семи лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, а также конфисковал в доход государства более 1,5 млн рублей, изъятых у участников группы. Приговор пока не вступил в законную силу.