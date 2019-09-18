Коломна, Московская область, 18 сентября 2019, 13:06 — REGNUM В Подмосковье привели в порядок мост, территорию и фасад железнодорожной станции «Голутвин». Об этом сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.
Станция находится в ведении ОАО «РЖД». По словам главного государственного административно-технического инспектора Московской области Олега Баженова, в ходе инспекции станции выяснялось, что фасад загрязнен, а на территории, включая пешеходный мост, не проводят своевременную уборку.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области на территории 24-х муниципалитетов пресекли 216 случаев парковки на газонах.
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