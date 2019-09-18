Республика Сингапур, , 13:05 — REGNUM Ученики сингапурских школ могут приходить на занятия в специальных масках, которые позволяют защитить от едкого дыма. Ранее на ношение таких масок в учебных учреждениях был введён запрет, что вызвало возмущение родителей учеников начальных классов.

В министерстве образования Сингапура считают ношение масок в школе нецелесообразным, так как все школьные помещения оборудованы эффективными средствами вентиляции и обработки воздуха и школьники не подвергаются никакому опасному воздействию. Кроме того, если экологическая ситуация ухудшится, детей не будут выпускать из здания школы на улицу.

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«Дети могут приходить на занятия в подобных средствах защиты, но мы считаем это не совсем целесообразным», — заявила представитель минобра, слова которой приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Индонезии пообещало приложить все усилия для тушения лесных пожаров, которые бушуют на островах Суматра и Борнео. Смог, поднимающийся высоко в небо, достигает соседних государств — Малайзии и Сингапура, что приводит к загрязнению воздуха.

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Из-за этого в Малайзии в штате Джохор-Бару 15 сентября были закрыты более 300 школ и детских садов. Здесь уровень смога достиг «очень вредных» показателей. В качестве превентивной меры власти распространили среди школ в районах Тангкак и Муар 50 тыс. масок.

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