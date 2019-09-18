Омск, , 12:59 — REGNUM Жителей Омской области предупредили о сильном ветре.

Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 19 сентября в регионе ожидаются порывы ветра 19−24 м/с. Также местами пройдёт небольшой дождь.

Спасатели просят жителей и гостей Омской области соблюдать осторожность.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды объявлено в Ростовской области.

Читайте также: МЧС предупреждает жителей Ростовской области о новом ударе стихии