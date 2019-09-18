Кабанский район, Бурятия, , 12:58 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии задержали двух молодых жителей села Оймур, орудовавших сетями на Байкале. Об этом сообщили ИА REGNUM в управлении службы судебных приставов по республике.

«До момента задержания правонарушители успели добыть одну особь байкальской нерпы с помощью рыболовных сетей, применение которых на тот период времени было запрещено», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что нерпа сразу была отпущена обратно в озеро. Нарушителям же был назначен штраф в размере 2 тыс. рублей и конфискация орудий ловли. Десять конфискованных сетей были переданы для дальнейшего уничтожения.

Напомним, что добыча нерпы, включая щенков-кумутканов, запрещена согласно правилам рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновники и политики ранее не раз высказывались о необходимости разрешить отстрел байкальских нерп и бакланов под предлогом регулирования их численности. Они считают, что излишне расплодившиеся морские звери и птицы не дают размножаться байкальской омули.

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