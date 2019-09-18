Чегемский район, Кабардино-Балкария, , 12:57 — REGNUM В Кабардино-Балкарии отменен режим контртеррористической операции, который был введен утром 18 сентября на территории города Чегем, расположенного в девяти километрах от столицы региона. Ранее появившаяся информация о том, что в доме, где были ликвидированы двое боевиков, находятся как минимум еще два человека, не подтвердилась.

В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и другим интересам людей, охраняемым законом, с 12:00 режим КТО, действовавший с 05:00, отменен. Решение принято начальником управления ФСБ России по КБР Сергеем Ворониным, говорится в сообщении Оперативного штаба.

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Как сообщало ИА REGNUM, нейтрализованные в одном из частных домов города Чегема ббандиты являются членами незаконной организации и вынашивают планы по совершению терактов на территории КБР. Один из них является жителем города Тырныауза в Эльбрусском районе, второй — города Кизляра в Дагестане. Младшему — 20 лет, старшему — 24 года. На месте боя были обнаружены два автомата и патроны к ним и СВУ.