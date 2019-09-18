Рига, , 12:56 — REGNUM Правительство Латвии в бюджете 2020 года изыскало возможности выделения дополнительных 6,2 млн евро на демографическую политику. Средства пойдут на помощь многодетным семьям для решения жилищных проблем. Однако, по словам латвийских демографов, такие инвестиции — «капля в море» и они не решат проблему сокращения населения.

«Нужно осознавать, что латвийское государство — одно из самых скупых в отношении к своим молодым семьям. Так легко мы решаемся на поезда и еще что-то. Там у нас эти миллионы уходят сотнями, а для своих семей — даже несколько десятков собрать не можем. Пропорционально, по-моему, это несравнимые приоритеты. О буме рождаемости мы можем забыть», — сказал национальному вещателю LTV демограф Илмар Межс. Его слова цитирует портал Lsm.

При этом власти страны не могут договориться о модели поддержки семей. Если одни чиновники предлагают выплачивать дополнительные пособия семьям за рождение детей с промежутком в 2−3 года, то другие критикуют такие планы утверждая, что государство должно быть заинтересовано в скорейшем возвращении матерей на рынок труда, а такие пособия только стимулируют долгие декретные отпуска.

Другой проблемой названа эффективность госфондов, которые помогают многодетным семьям выплачивать первые взносы при оформлении ипотечных кредитов. Такие семьи могут рассчитывать на поддержку государства и должны сами заплатить только 5% взноса от стоимости жилья. Остальную сумму покрывают фонды. Критики такого порядка считают, что многодетным семьям сложно собрать даже эти 5%, а гранты в поддержку должны быть не менее 8−12 тыс. евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии почти 30 лет, с момента обретения независимости, население сокращается. Среди причин как естественная — высокая смертность и низкая рождаемость — так и высокая эмиграция трудоспособного населения в более развитые страны Евросоюза. На 1 августа 2019 года население Латвии, по официальным данным, составляло 1,912 млн человек.