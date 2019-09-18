Рига, , 12:52 — REGNUM Латвийские власти обманули надежды врачей, когда правительство решилось дополнительно выделить на медицину в бюджете 2020 года дополнительные 50 млн евро, которые пойдут не на повышение зарплат медработникам, а на погашение убытков латвийских больниц. В этом в эфире национального ТВ LTV призналась министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Как отмечает латвийский новостной портал Mixnews, министр ещё видит возможность «выбить» ещё 10 млн, но и они не пойдут на повышение зарплат медработников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за нагрузки врачей, низких зарплат и общей нехватки медицинских кадров в Латвии медики поставили властям ультиматум — повысить зарплаты. Если власти не прислушаются и не войдут в положение врачей, то последние пригрозили акциями протестов. Одна из латвийских крупных больниц в августе 2019 года даже приостановила проведение операций.