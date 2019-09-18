Найроби, , 12:38 — REGNUM Кенийский учитель Питер Табичи, ставший лауреатом ежегодной премии Global Teacher Prize, встретился с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает RFI Kiswahili.

Их встреча состоялось в Белом Доме в Вашингтоне, передает радиостанция. В ходе беседы Трамп поздравил Табичи с победой, а также высоко оценил вклад учителя в образование детей из бедных семей в Кении.

Табичи заявил, что встреча с Трампом была его давней мечтой.

«Это было как во сне. Я получил приглашение из Белого Дома, и после досмотра сотрудниками службы безопасности мне разрешили встретиться с Трампом», — заявил Табичи.

Он также отметил, что за время 15-минутной встречи он успел рассказать о развитии образования в Африки в целом, и в Кении, в частности. После встречи с Трампом Табичи посетит Ассамблею ООН об образовании в Нью-Йорке, передает RFI.

Напомним, что Табичи — учитель естественных наук в старшей школе Керико округа Накуру. По сообщению журналистов, 80% своей зарплаты учитель отдает на благотворительность, оплачивая обучение детей из бедных семей.

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