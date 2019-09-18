Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM Управление МЧС России по Ростовской области сообщает жителям региона о новом ударе стихии. Объявлено штормовое предупреждение.

Так, синоптики информируют об ухудшении погоды. В ближайшие часы и до конца суток 18 сентября, ночью и утром 19 сентября Ростовскую область накроют сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром юго-западного и западного направления. Порывы ветра будут достигать 23−28 метров в секунду.

ИА REGNUM ранее сообщало, что по информации синоптиков, в период с 17 по 20 сентября на Дон придут сильные дожди с грозой. Порывы ветра будут достигать 27 метров в секунду. В период с 18 по 19 сентября на участке реки Дон ожидается повышение уровней воды.

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