Ташкент, , 12:12 — REGNUM В Узбекистане планируют ввести дополнительные сборы за приобретение автотранспортных средств стоимостью более $20 тыс. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления президента, опубликованном на портале «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов Узбекистана.

Проект документ касается финансирования профилактики, диагностики и лечения онкогематологических и других трудноизлечимых заболеваний. В рамках инициативы планируется создать специальный фонд.

Источниками формирования фонда будут дополнительные сборы за дорогие автомобили, как отмечалось выше. Кроме того, планируется ввести сборы при покупке жилья площадью свыше 200 кв. метров — для многоквартирных домов и 500 кв. метров — для индивидуальных домов. Документ также предусматривает ряд других источников пополнения фонда.

Отметим, более 100 тыс. пациентов в Узбекистане являются онкологическими больными. Ежегодно онкологические заболевания выявляются у 20 тыс. человек.

Читайте также: В Узбекистане утверждена Программа развития онкологической службы