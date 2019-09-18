Карабаш, Челябинская область, , 12:09 — REGNUM В челябинском Карабаше бывший мэр оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства. Поводом стало то, что в мэрию не было доставлено уведомление о трудоустройстве экс-чиновницы, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Экс-руководитель одного из отделов мэрии в 2014 году была назначена директором местного многофункционального центра. В связи с отсутствием в мэрии уведомления о её трудоустройстве прокуратура провела проверку. Её итогом стало привлечение экс-мэра к ответственности.

Постановлением мирового судьи бывший чиновник оштрафован на 20 тыс. рублей. Он уже уплатил штраф, уточнили в прокуратуре.