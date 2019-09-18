Москва, , 12:06 — REGNUM В августе 2019 года в Москве зафиксирована дефляция на уровн 0,2%, сообщил ИА REGNUM руководитель департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.

Продуктовые прилавки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В августе в Москве зафиксирована дефляция, цены снизились на 0,2% к июлю 2019 года», — сообщил он.

При этом за восемь месяцев 2019 года инфляция в Москве составила 2,7%. В годовом исчислении, по сравнению с августом 2018 года, — 4,3%.

Тихонов объяснил снижение цен сезонностью и выделил сферу торговли плодоовощной продукцией, где цены упали сразу 8,73%. Незначительно подешевели цифровая электроника, бытовая техника, услуги такси и билеты на самолёты.

По итогам года инфляция в Москве прогнозируется на уровне 4,9%.