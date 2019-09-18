Брянск, , 12:10 — REGNUM Начальник отдела водоканала Жуковского района Брянской области и её подчинённая похитили у абонентов более 65 тысяч рублей. Коммунальщики рассказывали жителям района о различных нарушениях, выявленных при пользовании водопроводом, и начисляемых за это штрафах. В отношении мошенников возбудили уголовное дело, сообщили 18 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следствие считает, что женщины пользовались своим служебным положением с 21 марта по 17 мая 2019 года. Начальник отдела районного водоканала и её подчинённая проверяли, как соблюдаются правила и нормы пользования водопроводом. За выявленные нарушения они грозили абонентам крупными штрафами, которые можно было бы «урегулировать». Полученные путём обмана деньги сообщницы делили между собой поровну.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. За подобный обман в законодательстве предусмотрены штраф, принудительные работы или даже лишение свободы.