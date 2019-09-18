Нур-Султан, , 11:53 — REGNUM Генеральная прокуратура Казахстана планирует направить в Китай запрос об экстрадиции Акжаркын Турлыбай, осужденной за контрабанду наркотиков. Об этом заявил заместитель генерального прокурора республики Марат Ахметжанов, сообщает 18 сентября издание Tengrinews.kz.

Он напомнил, что между Казахстаном и Китаем действует соглашение о выдаче осужденных лиц. В настоящее время дело Турлыбай находится на стадии обжалования, отметил Ахметжанов. По его словам, решение об экстрадиции будет приниматься после вынесения приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2015 года суд приговорил Акжаркын Турлыбай к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков. Девушка была задержана в марте 2014 года. Позднее, в мае 2016 года, приговор был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение.