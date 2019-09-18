Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Американская журналистка, политический обозреватель NPR и ABC News Коки Робертс (Cokie Roberts) скончалась 17 сентября в возрасте 75 лет от рака молочной железы. Об этом 18 сентября сообщает агентство Associated Press.

За свою карьеру она трижды удостаивалась премии Emmy. В связи с кончиной Робертс выразили соболезнование семье и близким экс-президенты США Джордж Буш — младший и Барак Обама.

«Я никогда не встречался с ней, — сказал президент США Дональд Трамп. — Она никогда не относилась ко мне хорошо. Но я хотел бы пожелать ее семье всего хорошего. Она была профессионалом, а я уважаю профессионалов».

»Коки Робертс была первопроходцем, она навсегда изменила роль женщин в редакции новостей и в наших книгах по истории», — сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, отметив, что до нее в журналистике «доминировали» мужчины.

Напомним, Робертс написала восемь книг, посвященных роли женщин в американской истории. Многие из них стали бестселлерами.

Рак молочной железа был диагностирован у Робертс в 2002 году, однако она продолжала работать почти до конца.