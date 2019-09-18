Москва, , 11:48 — REGNUM В России появятся Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Их развитие позволит получить точную статистику об онкобольных в стране. Об этом сказал главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн, передает «Медвестник».

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По его словам, сейчас в России даётся неправильная статистика по онкобольным, но это проблемы со статистикой характерны для онкологических служб почти всех стран мира.

Создание ЦАОП позволит приблизить лечение к пациентам. В каждом округе будет несколько таких центров со специалистами и оборудованием, обслуживающих 50 тыс. человек.

Каприн отметил, что это позволит онкологу в каждом ЦАОП «чётко знать, сколько у него пациентов, которые нуждаются в онкологической помощи».

Как сообщало ИА REGNUM, в России уже в ближайшие два года смертность от онкологических заболеваний может резко возрасти — на 20−30%.

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